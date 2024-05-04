Томас Бах заявил о готовности искупаться в Сене

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о готовности искупаться в Сене перед началом летних Олимпийских игр в Париже. На Сене во время Олимпиады 2024 года должны пройти плавательный этап соревнований по триатлону и состязания по плаванию на открытой воде.

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Ранее готовность искупаться в Сене выразили президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго. Глава оргкомитета Игр Тони Эстанге ранее заявил, что не исключает возможности отмены плавательной части соревнований по триатлону из‑за загрязнения Сены.

— Я еще не получил приглашения (искупаться в Сене), но как только оно поступит, я с удовольствием это сделаю. Я надеюсь, там будет не слишком холодно, — приводит слова Баха ad.nl.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году, в частности, из‑за стремительно ухудшающегося качества воды. По словам Макрона, на работы по очистке Сены затрачено более 1,5 миллиарда евро. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.