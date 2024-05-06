Блогер Истомина рассказала, как Смолов необычно сделал ей предложение

Блогер Карина Истомина, супруга футболиста московского «Динамо» Федора Смолова, в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» рассказала о предложении от нападающего.

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«Я узнала, что беременна, 23 марта, а 5 апреля мы сидели дома, смотрели сериал. И он мне кинул на Госуслуги… И мне пришло уведомление, что Федор Смолов предложил вступить в брак. В конце мая он мне подарил кольцо. Я вообще ни о чем не знала. Мы пошли гулять в Парк Горького, он встал на колено, сказал: «Я тебя очень люблю. Будешь моей женой?» Я говорю: «Буду», — сказала Истомина.

5 июня нападающий московского «Динамо» Федор Смолов и Карина Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы. В середине ноября пара стала родителями. У них родилась дочь.

Истомина в 2021 году рассказала о своей наркотической зависимости. Ей также диагностировали пограничное расстройство личности, о чем она сообщала в различных интервью.

В январе прошлого года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.