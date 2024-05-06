Экс-руководителям «Тамбова» вынесли приговор по делу о мошенничестве

Бывшие руководители «Тамбова» приговорены к условным срокам.

Ольга Коновалова и Павел Худяков, занимавшие посты генерального и спортивного директоров клуба, обвинялись в мошенничестве и растрате. Сообщалось, что они похитили более 4 млн рублей бюджетных субсидий от минспорта Тамбовской области.

Сегодня суд вынес вердикт по делу экс-руководителей «Тамбова».