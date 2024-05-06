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Тарасова прокомментировала слова Вяльбе о скором крахе США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о грядущем крахе США. Об этом сообщает РИА Новости.

Тарасова одной фразой ответила на слова Вяльбе о грядущем крахе США
© РИА Новости

Ранее Вяльбе предположила, что через 20 лет Соединенные Штаты перестанут существовать. По ее мнению, сейчас граждане США живут на грани общей катастрофы, не замечая этого, и ничего хорошего в их жизни нет. Она отметила рост наркомании и преступности в стране, с которыми власти не могут ничего сделать.

«Такая большая держава, как Америка, не рухнет», — прокомментировала ее заявление Тарасова.

Ранее тренер оценила шансы американца русского происхождения Ильи Малинина на исполнение пятерного прыжка. Тарасова считает, что у фигуриста есть возможность выполнить этот элемент и подчеркнула, что «шесть четверных» — это не его потолок.

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