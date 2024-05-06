Тарасова одной фразой ответила на слова Вяльбе о грядущем крахе США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о грядущем крахе США. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Вяльбе предположила, что через 20 лет Соединенные Штаты перестанут существовать. По ее мнению, сейчас граждане США живут на грани общей катастрофы, не замечая этого, и ничего хорошего в их жизни нет. Она отметила рост наркомании и преступности в стране, с которыми власти не могут ничего сделать.

«Такая большая держава, как Америка, не рухнет», — прокомментировала ее заявление Тарасова.

Ранее тренер оценила шансы американца русского происхождения Ильи Малинина на исполнение пятерного прыжка. Тарасова считает, что у фигуриста есть возможность выполнить этот элемент и подчеркнула, что «шесть четверных» — это не его потолок.