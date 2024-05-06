Украинский тяжелоатлет-чемпион погиб в зоне СВО

Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике украинец Александр Пелешенко погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины в Telegram.

О гибели 30-летнего спортсмена стало известно 5 мая. Отмечается, что он вступил в ряды украинской армии в 2022 году.

Пелешенко побеждал на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов в весовой категории до 85 килограммов. Также он принимал участие в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, где занял четвертое место.