Украинский тяжелоатлет-чемпион погиб в зоне СВО

Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике украинец Александр Пелешенко погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины в Telegram. Lenta.ru

«Погиб заслуженный мастер спорта Украины; участник Олимпийских игр-2016, где занял четвертое место; двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко. Вчера поступило печальное известие о его гибели», — говорится в сообщении. News.ru

Пелешенко родился в Луганской области в 1994 году. Золотые медали первенства Европы он завоевал в весовой категории до 85 кг в 2016 и 2017 году. На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) он занял четвертое место. Также он был в шаге от того, чтобы стать призером чемпионата мира — 2015 в Хьюстоне (США). Чемпионат.com