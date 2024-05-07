В Госдуме заявили, что перемирия во время Олимпийских игр в Париже не будет

Прославленный российский боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что страны не объявят перемирие на время проведения летних Олимпийских игр в Париже. Его слова передает Sport24.

«Си Цзиньпин не мог сказать по-другому и не поддержать инициативу перемирия на время Олимпиады в Париже. И я его понимаю. Только перемирия невозможно даже ожидать. И все это из-за лживости природы самого Макрона, Зеленского и Нетаньяху», — сказал Валуев.

К перемирию ранее призвали президент Франции Эммануэль Макрон и глава Китая Си Цзиньпин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры в столице Франции стартуют 26 июля. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.