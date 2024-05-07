Кабаева высказалась об участии российских спортсменов в Олимпиаде

Российские спортсмены – те же воины и решение о поездке на Олимпиаду в Париже должно принимать руководство. Об этом рассказала Life олимпийская чемпионка, председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод отметил, что на Олимпиаду будет допущено только 55 россиян.

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«Спортсмен - тот же воин, если руководство скажет ехать - нужно ехать. Как скажет руководство (Минспорта РФ) - так и сделаем... Если бы мне тренер сказал, что надо ехать - я бы поехала, если бы сказал, что нельзя - значит, нельзя», - заметила Кабаева.

При этом гимнастка подчеркнула, что, несмотря на санкции, спорт в России продолжает развиваться и российский гимн звучит на международных соревнованиях по художественной гимнастике.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), позвонившим ему от имени «африканского чиновника», признался в слежке за российскими спортсменами в соцсетях, к которой привлечены украинцы. Также глава МОК заметил, что считает необходимым лишить российских спортсменов гимна и флага.