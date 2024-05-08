В РУСАДА пока не готовы к созданию антидопинговой лаборатории в России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация пока не готова к тому, чтобы создать в России свою антидопинговую лабораторию.

В среду проходит заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

— Что нужно сделать, чтобы в России была своя антидопинговая лаборатория?

— Этот вопрос часто возникает. Мое мнение — пока мы не готовы, вопрос не проработан. Концепция у нас есть, мы ее продумали, но пока не готовы. Для большей части анализов у нас есть реагенты, но часть закупать нужно из‑за рубежа, и мы их не получаем.

— Что нужно чтобы аккредитовать в WADA такую лабораторию на территории России?

— Просто нужно восстановить РУСАДА, — передает слова Логиновой корреспондент «Матч ТВ».

Ранее исполком Международного антидопингового агентства (WADA) на заседании в Шанхае пришел к выводу, что РУСАДА пока не выполнило требования, необходимые для восстановления статуса, тесно связанные с законодательством. Исполком WADA последовал рекомендации собственного комитета по соответствию и установил новые критерии для восстановления РУСАДА. У российской организации есть 21 день с даты получения официального уведомления о новых условиях восстановления, чтобы оспорить утверждение WADA.