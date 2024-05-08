В Минспорте рассказали о проблемах с выплатой ежегодного взноса в WADA

Заместитель министра спорта России Андрей Федоров высказался о проблемах с выплатой ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). RT на русском

«Мучаемся с этим взносом уже сколько месяцев. То валюта не та, то счёт не тот, то деньги грязные. Не нужно наносить вред своей стране, идя фактически на поводу у недружественных спортивных федераций», — сказал Федоров на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту. ТАСС

«WADA до сих пор не приняло наш взнос за прошлый год. Мы одна из стран, которая больше всех платит», – добавила заместитель руководителя секретариата зампредседателя правительства Наталья Паршикова. Sports.ru