Гимнастка предложила ввести уголовное наказание за оскорбление женщин

Серебряная призерка Олимпийских игр 1996 года по художественной гимнастике Яна Батыршина оценила скандал, который произошел из-за того, что главный тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов критично высказался о работе арбитра Веры Опейкиной. Ее слова приводит Sport24.

© @yana__batyrshina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

По ее словам, ликвидировать неравенство между мужчинами и женщинами могут лишь серьезные штрафы или уголовные наказания.

"Неравенство было всегда: и 300 лет назад, и 500. Может быть, до тех пор, пока не введут какое-либо наказание за оскорбление женщин - штраф или уголовную ответственность, это будет продолжаться. Ситуация может измениться только так. А так, думаю, что подобное мышление не изменить", - заявила Батыршина.

Тихонов ранее заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок в матче "Енисея" против "СКА-Хабаровск" и ее нужно отправить в Махачкалу. За эту фразу изначально Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал специалиста пятиматчевой дисквалификацией (две игры условно).

7 мая Тихонову смягчили его наказание. Теперь дисквалификация распространяется лишь на один поединок, который специалист уже пропустил, еще четыре игры условно.