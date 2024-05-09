Губерниев: умные люди от Олимпиады не отказываются

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в интервью "Матч ТВ" заявил, что рад за российских представителей гребли на байдарках и каноэ, сумевших заполучить олимпийскую лицензию.

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9 мая каноист Захар Петров выиграл лицензию, победив на отборочном турнире в Венгрии на дистанции 1000 метров.

"Наши каноисты вполне могут это сделать, не обращая внимание на скептиков. Хочу подчеркнуть: умные люди от Олимпиады не отказываются. Гребцы и каноисты – люди умные", - заявил Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры в столице Франции стартуют 26 июля. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 года.