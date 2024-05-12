Участник двух Олимпиад Игорь Сысоев погиб в ДТП

Российский триатлет Игорь Сысоев, участник Олимпийских Игр в Афинах и Пекине, разбился насмерть в ДТП в районе Тамани, сообщает «Советский спорт».

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Утром 12 мая на трассе в районе станицы Старотитаровская 43-летний водитель автомобиля «VOYAH» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «SITRAK» под управлением 27-летнего водителя.

По данным источника, 43-летним водителем является Игорь Сысоев.

Отмечается, что Сысоев скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Его 22-летняя пассажирка госпитализирована с травмами различной степени тяжести.