$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Дегтярев заявил, что будет работать над доступностью бесплатного спорта в России

Михаил Дегтярев, рекомендованный премьер-министром России Михаилом Мишустиным на пост нового министра спорта России, заявил, что в случае вступления в должность будет работать в первую очередь над доступностью и массовостью спорта в России. Его слова приводит РИА Новости.

Дегтярев рассказал, что сделает после назначения на пост министра спорта
© РИА Новости
«Будем двигаться в сторону развития массового спорта, важен вопрос патриотизма — в спорте и такая функция есть. Будем брать курс на доступность и бесплатность занятий спортом для детей. Стартовые взносы отсекают таланты — это безобразие», — заявил Дегтярев.

Пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью, и продолжить ее активное развитие.

12 мая сообщалось, что Михаил Дегтярев прибыл в Москву для того, чтобы приступить к подготовке к вхождению в новый состав правительства.

Около спорта
Михаил Мишустин
Михаил Дегтярев
Госдума
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости