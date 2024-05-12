Стали известны подробности ДТП, в котором погиб триатлонист Игорь Сысоев

Сегодня, 12 мая, в аварию попал российский триатлонист Игорь Сысоев, участник Олимпийских игр в Афинах и Пекине. Он разбился насмерть в ДТП в районе Тамани Краснодарского края.

© ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА РОССИИ

По информации «ЧП Краснодар», авария произошла около 10:30 утра на автодороге «Новороссийск-Керчь». Сысоев находился за рулем автомобиля «VOYAH» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. 43-летний Сысоев от полученных травм скончался до приезда скорой. Вместе с ним в автомобиле находилась 22-летняя триатлонистка Анастасия Звягина. Она сидела на пассажирском месте и была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

© ЧП КРАСНОДАР

© ЧП КРАСНОДАР

Сысоев принимал участие в Олимпийских Играх в Афинах (2004) и Пекине (2008), становился обладателем Кубка Европы (2007) и чемпионом России (2005). С 2017 года работал главным тренером сборных России по триатлону.