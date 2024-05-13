Чернышенко о числе жителей РФ, занимающихся спортом: «Сейчас это 57%. Но к 2036 году их будет 76%, а это порядка 96 млн человек»
Чернышенко озвучил план правительства по числу людей, занимающихся спортом.
«К 2030 году стоит задача 70%, чтобы наши граждане регулярно занимались спортом. Сейчас это 57%, последние проценты будут самые сложные. Но к 2036 году их будет 76%, а это порядка 96 миллионов человек», – сказал исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что за три года уже было создано почти 500 спортивных площадок, 200 умных площадок.
«Мы продолжим эту работу, в соответствии с посланием ежегодно будем до 2030 года строить не менее 350 спортивных объектов», – добавил Чернышенко.
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Чернышенко о числе жителей РФ, занимающихся спортом: «Сейчас это 57%. Но к 2036 году их будет 76%, а это порядка 96 млн человек»
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