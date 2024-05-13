Винер поддержала кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта РФ

Винер о Дегтяреве: «Уверена, под его руководством мы сможем достичь высочайших результатов в области физической культуры и спорта»
Ирина Винер поддержала кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта РФ.
Дегтярев – губернатор Хабаровского края.
«Положительно отношусь к назначению нового министра спорта. Михаил Дегтярев показал себя как хороший руководитель и великолепный губернатор. Уверена, что под его руководством мы сможем достичь высочайших результатов в области физической культуры и спорта высших достижений», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.
12 мая в профильном комитете Госдумы одобрили кандидатуру Дегтярева в качестве министра спорта. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.
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Винер о Дегтяреве: «Уверена, под его руководством мы сможем достичь высочайших результатов в области физической культуры и спорта»
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