$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Винер о Дегтяреве: «Уверена, под его руководством мы сможем достичь высочайших результатов в области физической культуры и спорта»

Ирина Винер поддержала кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта РФ.

Винер поддержала кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта РФ
© РИА Новости

Дегтярев – губернатор Хабаровского края.

«Положительно отношусь к назначению нового министра спорта. Михаил Дегтярев показал себя как хороший руководитель и великолепный губернатор. Уверена, что под его руководством мы сможем достичь высочайших результатов в области физической культуры и спорта высших достижений», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.

12 мая в профильном комитете Госдумы одобрили кандидатуру Дегтярева в качестве министра спорта. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.

Около спорта
Олег Матыцин
Ирина Винер
Михаил Дегтярев
Госдума