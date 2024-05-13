Джикия подал в суд к застройщику

Тушинский районный суд города Москвы рассмотрит иск капитана ФК «Спартак» Георгия Джикии Тамазовича, пишет пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что суд принял к производству исковое заявление известного футболиста к ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли» о защите прав потребителей. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 10 июня 2024 года.

Напомним, что в декабре 2023 года Джикия обратился в суд с требованием взыскать неустойку по шести договорам с компании ООО «Лидер строительной отрасли». Он попросил взыскать с застройщика 6,8 млн руб.

В феврале 2024 года суд принял решение частично удовлетворить иск капитана московской команды: начислил неустойку в размере 2,6 млн рублей, штраф в размере 1,3 млн рублей, моральный вред на сумму 5 тыс. рублей.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В его активе пять голов и 11 результативных передач в 212 матчах. В сборной России 30-летний защитник провел 45 матчей и забил два мяча.