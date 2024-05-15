Фетисов не голосовал по вопросу утверждения Дегтярева министром спорта. При этом голосовал по другим вопросам за минуту до и через минуту после
Фетисов не голосовал по вопросу утверждения Дегтярева министром спорта РФ.
Информация опубликована на официальном сайте Госдумы.
Голосование состоялось 14 мая, 350 депутатов выступили за, 79 воздержались, против не выступил никто.
Член фракции «Единая Россия» Вячеслав Фетисов в голосовании не участвовал.
При этом за минуту до этого он проголосовал по вопросу утверждения Антона Алиханова министром промышленности и торговли и через минуту – по вопросу утверждения Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии.
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