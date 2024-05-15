Фетисов не голосовал по вопросу утверждения Дегтярева министром спорта РФ.

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Информация опубликована на официальном сайте Госдумы.

Голосование состоялось 14 мая, 350 депутатов выступили за, 79 воздержались, против не выступил никто.

Член фракции «Единая Россия» Вячеслав Фетисов в голосовании не участвовал.

При этом за минуту до этого он проголосовал по вопросу утверждения Антона Алиханова министром промышленности и торговли и через минуту – по вопросу утверждения Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии.