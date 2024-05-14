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Дегтярёв заявил, что управленческая вертикаль в минспорта станет жёстче

Кандидат на должность министра спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что управленческая вертикаль в ведомстве будет жёсткой. Это делается, по словам политика, ради интересов граждан страны.

Дегтярев заявил, что управленческая вертикаль в минспорта станет жестче
© РИА Новости
«Я свои предложения внесу позже — по структуре, управленческой вертикали. Вертикаль в Минспорте будет только укрепляться, холодца не будет, будет всё жёстко в интересах миллионов наших людей. Буду ли я менять команду? Надо сначала познакомиться», приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Напомним, в воскресенье, 12 мая, комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ. Ранее на протяжении четырёх лет эту должность занимал Олег Матыцин.

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