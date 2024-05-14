Минспорта Татарстана назвал страны, заинтересованные в трансляции Игр БРИКС

Министр спорта Татарстана о трансляции Игр БРИКС: «Точно знаю, что заинтересованы Бразилия, Китай, Индия. Мы рассчитываем и на международную аудиторию»
Министр спорта Татарстана назвал страны, заинтересованные в трансляции Игр БРИКС.
Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.
«Мы рассчитываем и на международную аудиторию. Работает телеканал БРИКС, сегодня ведутся переговоры о том, чтобы забирать сигнал на международный эфир. Точно знаю, что заинтересованы Бразилия, Китай, Индия, которые хотят показать [соревнования] со своими комментаторами, на своем языке», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Также он сообщил, что в Татарстане состоится встреча министров спорта стран БРИКС.
«22 и 23 июня у нас запланирована встреча всех министров стран БРИКС. Уже разосланы приглашения еще в ряд государств – этим занимается Минспорт России, это их прерогатива. Будет хорошая повестка, мы хотим проговорить дальнейшее развитие Игр БРИКС», – отметил Леонов.
На данный момент продано около 20 тысяч билетов на Игры БРИКС. По словам Леонова, активнее всего их покупают болельщики из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
«Мы имеем определенный опыт в реализации по билетным программам, но чтобы за месяц до соревнований был такой интерес – на моей практике такое впервые. Сегодня из 100 тысяч билетов порядка 20 тысяч уже реализованы. Для нового проекта, за месяц до мероприятия – это очень неплохо. В целом не только в стране, но и за ее пределами идет реализация билетов, мы видим это в системе онлайн. За рубежом это, конечно, больше [в странах] СНГ», – сообщил Леонов.
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Министр спорта Татарстана о трансляции Игр БРИКС: «Точно знаю, что заинтересованы Бразилия, Китай, Индия. Мы рассчитываем и на международную аудиторию»