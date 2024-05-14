Минспорта Татарстана назвал страны, заинтересованные в трансляции Игр БРИКС

Министр спорта Татарстана назвал страны, заинтересованные в трансляции Игр БРИКС.

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Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

«Мы рассчитываем и на международную аудиторию. Работает телеканал БРИКС, сегодня ведутся переговоры о том, чтобы забирать сигнал на международный эфир. Точно знаю, что заинтересованы Бразилия, Китай, Индия, которые хотят показать [соревнования] со своими комментаторами, на своем языке», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Также он сообщил, что в Татарстане состоится встреча министров спорта стран БРИКС.

«22 и 23 июня у нас запланирована встреча всех министров стран БРИКС. Уже разосланы приглашения еще в ряд государств – этим занимается Минспорт России, это их прерогатива. Будет хорошая повестка, мы хотим проговорить дальнейшее развитие Игр БРИКС», – отметил Леонов.

На данный момент продано около 20 тысяч билетов на Игры БРИКС. По словам Леонова, активнее всего их покупают болельщики из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.