Госдума одобрила кандидатуру Дегтярева на должность министра спорта

Депутаты нижней палаты парламента проголосовали за утверждение губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в должности главы Минспорта России. RT на русском

Такое решение было принято во вторник на заседании Госдумы в Москве. «За» проголосовали 350 депутатов, против никто не выступил, воздержались — 79. Матч ТВ

Дегтярев ранее занимал пост губернатора Хабаровского края. На должность министра спорта также претендовали заместители экс-главы ведомства Олега Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров. Lenta.ru