Валуев высказался о назначении Дягтерева на пост министра спорта РФ

Чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о назначении Михаила Дягтерёва на пост министра спорта РФ. Напомним, об этом официально стало известно сегодня, 14 мая, по итогам пленарного заседания нижней палаты парламента страны. Отмечается, что Олег Матыцин, занимавший этот пост с 2020 года, перешёл на другую работу.

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