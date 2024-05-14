Фигуристка Анна Погорилая стала мамой во второй раз

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2016 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Погорилая родила второго ребёнка. Об этом радостном событии, произошедшем вчера, 13 мая, спортсменка сообщила в своих социальных сетях и опубликовала фото с новорождённой дочерью.

© ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ПОГОРИЛОЙ

«13.05.2024 в 4:10 родилась ещё одна звёздочка», — написала спортсменка на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Погорилая замужем за бывшим латвийским фигуристом Андреем Невским, ранее выступающим в танцах на льду. Анна и Андрей познакомились в 2015 году, а поженились в 2018. У пары уже есть дочка Ева, родившаяся в 2020 году. Имя второго ребёнка пока не разглашается.

Анна Погорилая последний раз выступала на соревнованиях в 2017 году, но официально о завершении карьеры до сих пор не объявляла.