Владислав Третьяк высказался о задачах нового главы Минспорта Михаила Дегтярева.

– Какие ключевые проблемы ему надо будет решать?

– Их много. Надо больше строить стадионов. Инфраструктура должна быть. Потому что нашим президентом поставлена задача, чтобы к 2030 году 70% населения страны занималось спортом.

Одним из важных направлений является капитальный ремонт спортивных объектов.

К сожалению, у регионов не хватает денег. Строят новые объекты, а на капитальный ремонт уже имеющихся объектов нет денег. Это один из главных вопросов, – заявил президент ФХР и депутат Государственной думы Владислав Третьяк.