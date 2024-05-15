Губерниев: «На данный момент ничего лучше Олимпиад не придумали»

Дмитрий Губерниев считает, что лучше Олимпийских игр еще ничего не придумано.

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Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова предложила Губерниеву агитировать за создание новых международных соревнований вместо Олимпиад.

«Отчасти соглашусь с Вероникой Степановой. В программе Олимпийских игр масса совсем не коммерческих, ламповых видов спорта. Но, с другой стороны, на Олимпиаду возложена и социальная функция, нельзя все время гнаться за длинным рублем, долларом или евро.

Тем не менее, если говорить про поиск других форматов соревнований, сразу возникают сложности. Если мы будем предлагать эти форматы, а мы уже предлагаем, давайте для начала посмотрим, как отреагируют страны сначала на Игры БРИКС, затем на Игры дружбы в России.

Последний пример — когда китайский биатлон собирался приехать в Ханты‑Мансийск и выступить на клубном уровне, но в итоге китайцы испугались заявлений IBU о возможных санкциях.

Вероника права в одном — что нельзя стоять на месте, нужно постоянно что‑то предлагать. Под лежачий камень вода не течет. Но я бы не стал говорить, что международное олимпийское движение изжило себя. Оно столкнулось с большими трудностями, и МОК создает эти трудности сам, не допуская российских спортсменов, создавая различные препоны.

Но на данный момент ничего лучше Олимпиад не придумали. Олимпийские игры по‑прежнему продолжают объединять сотни стран.

В одном Веронике не откажешь — в ее упорстве, в ее постоянных попытках созидать. Вероника — огромная молодец! Я всегда с удовольствием продолжаю с ней полемизировать. Согласен я с ней или нет, в любом случае я отношусь к ней с колоссальным уважением. Здорово, когда она что‑либо предлагает. Поэтому мой девиз — Вероника, жги!» — сказал Губерниев.