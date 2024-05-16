Олег Матыцин оценил свою работу на посту министра спорта России.

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Матыцин занимал должность с 2020 по 2024 год. Затем министром спорта был назначен Михаил Дегтярев.

«Благодарен президенту и председателю правительства за доверие, которое мне было оказано, – работать в кабинете министров в очень сложный для нашей страны период. Пандемия, санкции, ограничения, причем не только в сфере спорта, но и во всех сферах жизни и экономики нашей страны.

Спорт принял удар одним из первых, но благодаря по-настоящему командной работе наше министерство выдержало все вызовы. Причем это оценка не моя, а главы нашего государства и председателя правительства.

Во время пандемии мы реализовали все оперативные меры по эпидемиологической безопасности. Итогом нашей эффективной работы с ФМБА (Федеральным медико-биологическим агентством), федерациями, регионами стало успешное выступление на Олимпийских играх в Токио (71 медаль, из них 20 золотых) и Пекине (32 и 5 соответственно).

У нас не было задачи сносить до основания ту систему, которая была создана до нас, и потом на ее месте строить что-то с нуля. Мы понимали, что предстоит новый период, но при этом хотели сохранить связи, продолжить положительную тенденцию развития спорта.

Была сформирована новая Стратегия развития спорта до 2030 года, утвержденная президентом России. Считаю, в этом отношении мы отработали конструктивно и профессионально. Позже были внесены коррективы в эту стратегию, поскольку наступил период жестких санкций.

Ведомство снова отреагировало оперативно, предложило комплекс антикризисных мер, в том числе были предложены новые форматы соревнований для наших спортсменов, отстраненных от международных турниров», – заявил Матыцин.