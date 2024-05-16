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Матыцин о санкциях: «Спорт принял удар одним из первых, но благодаря командной работе наше министерство выдержало все вызовы»

Олег Матыцин оценил свою работу на посту министра спорта России.

Матыцин оценил свою работу на посту министра спорта
© РИА Новости

Матыцин занимал должность с 2020 по 2024 год. Затем министром спорта был назначен Михаил Дегтярев.

«Благодарен президенту и председателю правительства за доверие, которое мне было оказано, – работать в кабинете министров в очень сложный для нашей страны период. Пандемия, санкции, ограничения, причем не только в сфере спорта, но и во всех сферах жизни и экономики нашей страны.

Спорт принял удар одним из первых, но благодаря по-настоящему командной работе наше министерство выдержало все вызовы. Причем это оценка не моя, а главы нашего государства и председателя правительства.

Во время пандемии мы реализовали все оперативные меры по эпидемиологической безопасности. Итогом нашей эффективной работы с ФМБА (Федеральным медико-биологическим агентством), федерациями, регионами стало успешное выступление на Олимпийских играх в Токио (71 медаль, из них 20 золотых) и Пекине (32 и 5 соответственно).

У нас не было задачи сносить до основания ту систему, которая была создана до нас, и потом на ее месте строить что-то с нуля. Мы понимали, что предстоит новый период, но при этом хотели сохранить связи, продолжить положительную тенденцию развития спорта.

Была сформирована новая Стратегия развития спорта до 2030 года, утвержденная президентом России. Считаю, в этом отношении мы отработали конструктивно и профессионально. Позже были внесены коррективы в эту стратегию, поскольку наступил период жестких санкций.

Ведомство снова отреагировало оперативно, предложило комплекс антикризисных мер, в том числе были предложены новые форматы соревнований для наших спортсменов, отстраненных от международных турниров», – заявил Матыцин.

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