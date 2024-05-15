Софья Великая отреагировала на назначение Дегтярева на пост министра спорта

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая призналась, что рада тому, что экс-губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева назначили новым министром спорта России. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

Она отметила, что карьерный путь ее коллеги, мастера спорта по фехтованию, ее вдохновляет.

«Мы с ним знакомы, наша команда была на сборах в Хабаровске перед Олимпиадой в Токио, и Михаил Владимирович, будучи главой региона, провожал нас на Игры. Обязательно поздравлю его с назначением и пожелаю успехов на новом посту», — сказала спортсменка.

Великая также пожелала новому главе Минспорта России «стойкости, оптимизма и всяческих успехов».

Накануне Госдума в ходе пленарного заседания утвердила Михаила Дегтярева в качестве нового министра спорта. Кандидатуру Дегтярева нижней палате парламента предложил Михаил Мишустин. Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить ее активное развитие.