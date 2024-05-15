Гимнастка Батыршина не согласилась с Винер

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина не согласилась с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер, которая выступила против участия россиян в Олимпиаде, передает РИА Новости.

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«Я не поддерживаю мнение Винер. Я считаю, что ехать надо. Если готовы спортсмен, тренер, федерация, если нет никакого запрета, то надо. Я против того, чтобы спортсменов, которые поедут на Игры, называли предателями», — сказала Батыршина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля 2024 года. Закроются Игры 11 августа.