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На игрока "Енисея" Хозина составлен протокол за мелкое хулиганство после драки

Правоохранительные органы составили административный протокол за мелкое хулиганство на футболиста красноярского "Енисея" Владимира Хозина, который был одним из участников драки с отдыхавшими в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. "Сейчас по поводу конфликта проводится доследственная проверка. На Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство", - отметил источник. Женщина, пострадавшая в результате драки, рассказала, что конфликт произошел 13 мая в 21:40 на базе отдыха "Зеленка". Ее слова передает "Чемпионат" со ссылкой на Telegram-канал "112 Красноярск". Отмечено также, что в инциденте принимали участие игроки клуба Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Генеральный директор красноярского "Енисея" Дмитрий Федосеев отреагировал на новость о том, что футболисты устроили драку на базе отдыха с семьей отдыхающих, заявив, что игроков спровоцировали. Он добавил, что в клубе идет проверка по этому эпизоду, а с футболистами уже была проведена соответствующая беседа.

На игрока "Енисея" Хозина составлен протокол за мелкое хулиганство после драки
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