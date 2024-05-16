Футболист «Енисея» рассказал, что участники драки потребовали денег

Футболист красноярского «Енисея» Владимир Хозин рассказал, что участники драки на базе отдыха требовали от игроков деньги. Его слова приводит Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

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«За все эти дни неоднократные звучали угрозы со стороны девушки Лили. Она говорила, что если мы не пойдем на ее финансовые условия, то все узнают о нас и ситуация будет против нас», — заявил Хозин.

Ранее в «Енисее» прокомментировали драку футболистов с отдыхающими.

«Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали», — отметил генеральный директор красноярского клуба Дмитрий Федосеев.

15 мая стало известно, что футболисты «Енисея» Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников устроили потасовку с другими отдыхающими турбазы. Очевидица заявила, что спортсмены нарушали правила поведения, их не смогла усмирить Росгвардия, после чего завязалась драка.