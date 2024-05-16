Путин позвал китайских спортсменов на Игры БРИКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия будет ждать спортсменов из Китая на Играх БРИКС. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы также ждем атлетов из КНР на запланированных в России в 2024 году крупных спортивных мероприятиях, таких как Игры БРИКС, летние игры «Дети Азии» и Всемирные игры дружбы», — заявил Путин.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 60 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Некоторые российские спортсмены уже публично отказались от поездки на Игры.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.