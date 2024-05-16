В РУСАДА надеются на плодотворное сотрудничество с новым министром спорта

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассчитывает на плодотворное сотрудничество с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Об этом журналистам сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"В настоящее время РУСАДА работает абсолютно независимо от министерства спорта, - сказала Логинова. - Я сейчас говорю прежде всего, конечно, об операционной независимости, то есть в своих действиях и в реализации наших основных функций мы никаким образом не зависим от министерства спорта. С другой стороны, между министерством спорта и РУСАДА существовало и, я надеюсь, будет существовать плотное взаимодействие по ряду вопросов. Например, реализация образовательных программ, решение таких вопросов, как внесение изменений в ряд нормативных документов, так как РУСАДА не обладает полномочиями". "Естественно, здесь требуется помощь государственных органов, и мы ее регулярно получаем. Что касается смены министра, назначения нового министра спорта, мы, безусловно, поздравляем Михаила Владимировича. К сожалению, пока не успели пообщаться лично, но надеемся на то, что наше сотрудничество будет очень плодотворным и принесет результат в виде самой эффективной в мире антидопинговой политики", - добавила глава РУСАДА.

14 мая президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Новым министром спорта стал Дегтярев, сменивший на этом посту Олега Матыцина.