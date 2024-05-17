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Путин объяснил, как правильно заниматься спортом

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что каждому человеку необходимо ежедневно заниматься спортом. Его слова приводит ТАСС.

Путин объяснил, как правильно заниматься спортом
© РИА Новости

Глава государства отметил, что необходимо стараться подбирать вид физической активности так, чтобы получать удовольствие от нагрузок.

«Нужно выстроить график таким образом, чтобы обязательно каждый день какое-то количество времени было посвящено физической культуре и спорту, выбрать для себя интересное занятие и делать это с удовольствием», — заявил Путин.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля 2024 года. Закроются Игры 11 августа.

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