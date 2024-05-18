Дацика обвинили в крышевании рынка в Мариуполе

Общественник из Мариуполя Иван Чушикин обвинил российского боеца смешанного стиля (ММА) Вячеслава Дацика, отправившегося в зону проведения специальной военной операции (СВО), в крышевании местной ярмарки «Дружба». На видео, снятое активистом, обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

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Сообщается, что местным торговцам приходится платить «браткам из 90-х». На одном из видео запечатлен Дацюк в сопровождении военнослужащего с позывным Малой и женщины, которая, по словам Чушикина, раньше собирала деньги с торговцев.

На кадрах военный говорит, что половина выручки ярмарки пойдет на нужды СВО. Дацик в течение разговора молчит. Чушикин в беседе с изданием сообщил, что не знал о бойце до этой встречи. По его словам, после разговора он стал получать угрозы.

В феврале сообщалось, что Дацик подписал с Минобороны бессрочный контракт. Отмечалось, что вместе с ним в зону спецоперации отправится и его сын Ярослав.