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Экс-кандидат в президенты Даванков: «Не согласен со словами Винер про «сборную бомжей». Нельзя лишать спортсменов возможности поехать на Олимпиаду»

Владислав Даванков считает, что нужно ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Даванков не согласился с Винер
© Sports.ru

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе, «командой бомжей без флага, гимна, болельщиков».

«Я поддерживаю тех спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры. Если человек всю жизнь работал и шел к этому, нужно дать ему эту возможность. Моя двоюродная сестра – чемпионка по фигурному катанию среди юниоров, и я знаю, что если спортсмен всю жизнь идет к цели, то не надо мешать. Да, сейчас есть противодействие Запада и незаслуженные санкции, но они не должны касаться спортсменов. На мой взгляд, их нельзя лишать такой возможности. Слова Винер про «сборную бомжей»? Однозначно, я не согласен с этим. Считаю, что спортсмен достоин и заслуживает того, чтобы показывать лучший результат, потому что все знают, из какой они страны. Если есть возможность, надо участвовать», – сказал Даванков.
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