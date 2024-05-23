Mash: группировка фанатов тульского «Арсенала» отправилась на СВО

Telegram-канал Mash утверждает, что группировка футбольных фанатов тульского «Арсенала» полным составом отправилась на СВО после требования прокуратуры признать эту группу экстремистской и запретить ее деятельность. По данным Mash, речь идет о группировке «Киборги».

Ранее в Минюсте сообщили, что прокурор Тульской области потребовал признать объединение футбольных фанатов «Киборги» экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории РФ. Судебное заседание по этому делу назначено на 5 июня. Как утверждает Mash, фанаты «свернули свою активность» и присоединились к спецоперации, не дожидаясь суда.

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Тульский портал MySlo.ru сообщал, что в состав фанатского объединения входят как минимум десять человек. Издание отмечало, что члены объединения обязаны участвовать в драках с фанатами других команд, а также в «силовых тренировках с элементами единоборств и спаррингов». По данным MySlo.ru, их лидер привлекался к ответственности за распространение экстремистских материалов в соцсетях.