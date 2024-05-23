Российские спортсмены выступят на Всемирных играх кочевников в Казахстане

Российские спортсмены впервые выступят на Всемирных играх кочевников, которые пройдут 8-13 сентября в Астане.

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Об этом высказался министр спорта России Михаил Дегтярев после встрече с коллегой из Казахстана Ермеком Маржикпаевым.

В оргкомитете Игр ранее уже сообщали, что российская команда планирует участвовать с флагом и гимном страны.

Всемирные игры кочевников – международные соревнования по этническим видам спорта. Предыдущие проходили в Турции в 2022 году и собрали более 3 тысяч спортсменов из 102 стран.