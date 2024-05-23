Валиева объявила о начале музыкальной карьеры

Дисквалифицированная за допинг фигуристка Камила Валиева не вошла в число претендентов в сборную России, но планирует начать петь. О старте музыкальной карьеры она заявила KP.RU.

"Пока он (первый трек - прим. "Кинократии") на стадии разработки", - рассказала спортсменка.

Спутник Валиевой на музыкальной премии телеканала RU.TV, блогер Леша Янгер отметил, что у них "готовится кое-что очень классное совместное".

Говоря о ближайших планах, фигуристка сообщила, что ждет экзаменов, праздник Последнего звонка в школе и хочет учиться в университете.