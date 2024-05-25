Футболист Дмитрий Тарасов на белоснежном Bentley с тротуара заехал в зону автобусной остановки и начал совершать маневры, мешая движению автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал опубликовал видео, на котором машина спортсмена трогается с места перед автобусом. Это происходит в зоне автобусной остановки, обозначенной разметкой.

По данным Mash, Тарасов находился на Кутузовском проспекте. На люксовом авто он решил выехать с тротуара в зону автобусной остановки. При этом там находился отъезжающий автобус и «Тарасов поехал задом прямо в него».

«Футболист требовал дать ему вырулить, то начинал движение, то останавливался и никак не мог выкрутить руль так, чтобы выровнять машину на дороге», — сообщает Telegram-канал.

Шофёр автобуса всё это время «терпеливо ждал».

Скандал с участием Тарасова получил продолжение

В конце Тарасов продемонстрировал водителю автобуса «древнейший жест из одного пальца», а затем покинул остановку, сообщает Mash.