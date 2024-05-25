Умар Кремлев назвал Томаса Баха жуликом и вором

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах — жулик и вор, но мировая спортивная семья скоро от него избавится. Об этом заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Его цитирует ТАСС.

Кремлев пообщался с журналистами в Москве, на Международной выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ.

Он рассказал, что у спортсменов нет проблем с олимпийской семьей, однако имеются «проблемы с определенными лицами, которые захватили МОК».

«Бах для меня — жулик и вор, он разрушает спорт, разделяет людей», — сказал Кремлев.

По его словам, спортивной семье это надоело, и в ближайшее время «мы избавимся от него, спорт станет прозрачным».

Президент МОК Бах заявил, что Россия вынудила организацию наложить санкции

В середине мая Кремлев вручил по три миллиона рублей трем уроженцам Дагестана, которые бросились спасать пассажиров автобуса, упавшего в петербургскую реку Мойку.