В семье Волосожар и Транькова родился третий ребенок

В семье двукратных олимпийских чемпионов в парном фигурном катании Татьяны Волосожар и Максима Транькова родился третий ребенок. Об этом сообщила Волосожар в своем Telegram‑канале.

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Второй сын у пары родился в четверг, 23 мая. Его вес при рождении составил 3,62 кг, рост — 52 см.

В феврале 2017 года у пары родилась дочь Анжелика, в мае 2021‑го в семье появился сын Теодор.

Волосожар и Траньков завоевали на Играх в Сочи две золотые медали — в командном турнире фигуристов и в соревнованиях спортивных пар.