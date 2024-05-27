Мигрант, оскорбивший девушку-бойца UFC, депортирован из России

24-летнего мигранта Исломиддина, оскорбившего бойца UFC Ирину Алексееву и её подругу в Челябинске, депортировали из Российской Федерации. Об этом информирует «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-центр прокуратуры региона.

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Также сообщается, что мигрант привлечён к административной ответственности по четырём статьям КоАП РФ. Ему были назначены штрафы, которые в настоящий момент уплачены.

Напомним, инцидент между Алексеевой и мигрантом произошёл во время велопрогулки спортсменки с подругой. Исломиддин обратил внимание на девушек, когда перемещался на автомобиле. Иностранец начал оскорблять девушек, посчитав их внешний вид неуместным, а после даже попытался совершить наезд.