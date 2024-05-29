Украинка Харлан назвала условие, при котором россиян можно допускать до ОИ-2024

Украинская саблистка Ольга Харлан в интервью As заявила, что хотела бы видеть на Олимпийских играх только тех россиян в нейтральном статусе, которые не живут в России и открыто выступают против боевых действий.

По ее словам, довольно много российских атлетов не до конца нейтральны во время международных стартов.

«Я, конечно, это не поддерживаю. Я не могу с этим согласиться. Многие из спортсменов, допущенных до соревнований, открыто поддерживают армию. Я считаю, что этим они закрывают глаза на реальные факты. Я надеюсь, что на играх контроль нейтральности будет жестче», — заявила Харлан.

27 июля 2023 года украинка победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Спортсменка была дисквалифицирована на личный турнир.

Позже она была возвращена для участия в командном турнире. Сборная Украины в матче за бронзовые медали уступила Южной Корее.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.