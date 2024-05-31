«Чемпионат» взял золото на MARSPO Awards 2024

Победу принес проект, в котором портал рассказывает о самых ярких молодых футболистах страны.

© Пресс-служба Rambler&Co

30 мая в Москве прошла церемония вручения премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2024. Портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) стал победителем в номинации «Лучший digital-проект в медиа» и получил золото за учрежденную им премию «Лучший молодой футболист России 2022/23». Проект рассказывает о будущем российского футбола – самых ярких молодых игроках.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «Впервые проект "Лучший молодой футболист России” мы запустили в сезоне 2021/2022, потому что хотели подсветить, как много в стране новых талантливых игроков. Мы сразу задумывали его как ежегодную премию. И рады, что наше начинание совпало с бумом на молодых в чемпионате России. В сезоне 2022/23 мы по-новому подошли к реализации итогов, попросили 15 лучших парней рассказать о своих родных городах. А подведение итогов этого сезона только начинается, так что следите за “Чемпионатом” – мы готовим и другие уникальные проекты».

Премия «Лучший молодой футболист России» – это ежегодное награждение в конце сезона, которое «Чемпионат» проводит по итогам голосования главных тренеров и капитанов клубов российской Премьер-лиги и Первой лиги, а также среди читателей и болельщиков.

MARSPO Awards – престижная международная премия, которая отмечает лучшие практики в области спортивного маркетинга. Она проводится ежегодно с 2017 года, в ней принимают участие ключевые спортивные клубы, лиги, СМИ, агентства и спонсоры. В 2024 году члены жюри оценили более 1300 проектов из России, Белоруссии и Казахстана в 39 номинациях.