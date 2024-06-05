Вяльбе пригрозили расправой

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обратилась в полицию с заявлением о том, что ей и членам семьи поступают угрозы из-за ее политической позиции. В разговоре с РИА Новости она пояснила, что это происходит периодически, ей даже угрожали «статуэткой».

Угрозы поступают периодически. Причем не только мне, но и членам моей семьи. Даже говорить не буду, что пишут. Вплоть до того, что уже угрожали статуэткой. Правоохранительные органы в курсе и занимаются этим делом, предоставила им всю информацию, — сказала глава ФЛГР.



В мае в Зеленоградском административном округе Москвы задержали блогера, который угрожал участникам спецоперации расправой. Им оказался 36-летний уроженец Таганрога Ростовской области. Заведено уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды с применением насилия или угрозой его применения.

Ранее стало известно, что поклонники принца Гарри начали угрожать расправой сыну музыканта Джона Леннона Шону Оно после того, как он высмеял мемуары принца Гарри «Запасной» (Spare) в своем блоге в X. Оно заявил, что получил несколько угроз от незнакомцев в Сети из-за шутки о том, что Гарри стоило назвать свою автобиографическую книгу «Пощади меня» (Spare me).