Названы послы Игр БРИКС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова и победитель Игр 2004 года по боксу Александр Поветкин станут послами Игр БРИКС. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Там отметили, что церемония посвящения в послы пройдет после окончания сессии «БРИКС — новые возможности для развития многополярного спорта» в рамках ПМЭФ 6 июня. Сами Игры состоятся в Казани с 12 по 23 июня. В них примут участие около пяти тысяч спортсменов, которые разыграют 387 комплектов медалей.

Также в число послов Игр БРИКС вошли двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, серебряный призер Олимпиады 1996 года Яна Батыршина и двукратный чемпион России Гекдениз Карадениз.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что свое участие в соревнованиях подтвердили 97 стран.