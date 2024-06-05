«Слабые, мерзкие, подлые люди»: олимпийский чемпион набросился на МОК

Известный российский волейболист, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин в интервью YouTube-каналу «Дисциплина» резко раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК), который принял решение отстранить спортсменов из России.

«Те люди, которые должны были ехать на Олимпиаду. Паралимпийцы, которые сделали подвиг, что пришли в спорт. А их вот так унижают. Это печально. Это низкие люди, которые возглавили МОК, и паралимпийский комитет, и многие международные федерации. Слабые, мерзкие, подлые люди, которые подвержены политическому давлению, у которых нет принципов и характера», — заявил Тетюхин.



Международный олимпийский комитет после начала СВО обратился к международным спортивным федерациям и посоветовал отстранить российских спортсменов от участия в международных стартах. Большая часть федераций так и поступила — к примеру, в бане оказались сборные России по хоккею и футболу, российские футбольные клубы. Однако российские футболисты и хоккеисты продолжают играть в иностранных командах, а российские теннисисты выступают на международных турнирах.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Однако ряд спортивных Федераций уже отказался от участия, к примеру, на Игры в Париж точно не поедут представители художественной и спортивной гимнастики.