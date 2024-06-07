В Правительстве РФ заявили, что заплатят взнос в WADA

Россия выплатит членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и продолжит с ним работать. Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Он напомнил, что в октябре 2005 года была принята Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Ее цель — содействие предотвращению использования запрещенных препаратов на всех спортивных соревнованиях. В 2006 году ее ратифицировала Россия — как и другие участники она обязана платить ежегодные взносы на финансирование WADA.

«Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях», — подчеркнул Чернышенко.



Напомним, что 8 мая заместитель министра спорта Андрей Федоров заявил, что WADA под разными поводами отказывается принимать от России взнос за 2023 год. Замглавы секретариата зампредседателя правительства Наталья Паршикова отмечала, что РФ делает все, чтобы закрыть задолженность за прошлый год.