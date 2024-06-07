Михаил Дегтярев: с лудоманией нужно бороться, но пока – все деньги на спорт

Михаил Дегтярев: «С лудоманией нужно бороться, но пока она не поборота – все деньги на спорт!»
Министр спорта пообещал разобраться с распределением денег от букмекеров в спорте.
«По поводу средств от букмекеров: хорошая история, что из тени выходит часть бизнеса, что наносила вред экономике и плохо влияла и на подрастающее поколение.
С лудоманией нужно бороться, но пока она не поборота – все деньги на спорт!
От федераций есть вопросы, как распределяются деньги.
Мы поправим распределение средств, обещаю, я в этом разберусь, мы разберемся с тем, почему одним мало, другим много, пересчитаем», – заявил Михаил Дегтярев во время сессии «Глобальные проекты российского спорта» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Михаил Дегтярев: «С лудоманией нужно бороться, но пока она не поборота – все деньги на спорт!»
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